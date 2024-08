'Aviãozinho' do tráfico de drogas é preso em Abaetetuba, no Pará

Anderson da Costa Pinheiro foi preso pela Polícia Civil no fim da tarde de quarta-feira (21/8) por tráfico de drogas, no bairro Francilândia, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. A PC chegou até ele depois de receber uma denúncia de que o suspeito estaria agindo como “aviãozinho” no comércio de entorpecentes, realizando suposto delivery para drogas.

Em posse da informação e após a vigilância do local informado, os agentes abordaram Anderson. No momento da revista, foram encontrados oito porções de óxi, dinheiro e outros objetos usados para o tráfico de drogas, de acordo com a polícia.

Dentro da residência do suspeito, ainda conforme as autoridades, os policiais civis encontraram mais seis porções do mesmo entorpecente na casa de Pinheiro, que totalizaram 10,5 gramas de oxi apreendidas. O preso e todo o material confiscado foi apresentado na delegacia de Abaetetuba. Ele se encontra à disposição da Justiça.