Atleta que morreu em reconhecimento de trilha em Belterra não foi picado por cobra, diz hospital

A morte de William Ferreira, de 36 anos, continua sendo um mistério. Na manhã do último sábado, 26, atleta passou mal enquanto fazia o reconhecimento de uma trilha no município de Belterra, no Pará, para uma prova da competição 'Selva Extremo'. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital onde, mais tarde, foi levanta a hipótese de que ele havia sito picado por uma cobra. Depois de ser transferido para o Hospital Municipal de Santarém, a hipótese foi descartada. A unidade confirmou a informação, em nota, na última segunda-feira, 28. Com informações de O Impacto.

De acordo com a nota do hospital municipal Alberto Tolentino, a equipe médica não constatou sinais de perfuração puntiforme (aparência de ponto), ou seja, descartado acidente ofídico (cobra). O paciente deu entrada no hospital ainda no sábado (26), com quadro clínico considerado grave e infelizmente evoluiu a óbito.

“Veio transferido do hospital de Belterra, chegou entubado e foi atendido pela equipe de estabilização, que imediatamente iniciou os protocolos em saúde necessários para o caso. Ressaltamos que toda assistência que corresponde ao fluxo de urgência e emergência foi dada”, diz a nota.

A causa da morte até o momento não foi divulgada.

VEJA MAIS

O caso

O atleta William Ferreira, de 36 anos, membro do grupo de corridas Papa Léguas, estava em Belterra fazendo o reconhecimento de uma trilha que seria local de competição da corrida 'Selva Extremo', realizada pela organizadora Equipe Esporte Saúde. No último sábado, 26, por volta das 9h da manhã, ele teria passado mal e caído no meio da trilha.

Os demais participantes da atividade o socorreram, utilizando cordas e uma rede, para levá-lo até o hospital de Belterra. De lá, ele foi transferido parao Hospital Municipal de Santarém, onde não resistiu e veio à óbito. A Equipe Esporte Saúde publicou uma nota comunicando e lamentando a morte de William Ferreira: "A Equipe Esporte Saúde se solidariza com os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos neste momento de dor".