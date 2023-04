Atiradores deixam dois baleados e um morto em frente a supermercado de Castanhal

Quatro pessoas foram alvo de atiradores na noite de sábado, 22, em Castanhal, nordeste do Pará. Três delas foram atingidas por tiros, um homem morreu (José Leandro Nunes da Silva) e a quarta pessoa saiu ilesa. A situação aconteceu na Rua João Coelho da Mota na Saudade I, em frente a um supermercado.

Os quatro estavam dentro de um carro, modelo Palio, em frente ao estabelecimento comercial por volta das 19h de sábado, momento em que dois homens em uma motocicleta chegaram realizando disparos de arma de fogo contra o grupo.

José Leandro Nunes da Silva foi atingido na cabeça, socorrido por pessoas próximas e levado para o hospital municipal, mas evoluiu a óbito. Sua companheira Layla Liane foi atingida na perna por dois tiros e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações da página Correio do Norte, ela se encontra estável. Uma terceira vítima levou um tiro na perna e deu entrada no hospital do município. Ele estaria acompanhado da companheira, a quarta ocupante do veículo, que não foi atingida.

José Leandro, que morreu na ocasião, tinha passagens por tráfico e roubo, sua companheira Layla Liane tem passagem por tráfico, ambos estavam utilizando tornozeleira eletrônica.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial da Polícia Civil do Pará sobre o caso.