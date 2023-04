Primas morrem após se esfaquearem durante briga em Medicilândia

Duas jovens morreram no último sábado, 22, em Medicilândia, sudoeste do Pará, após se envolverem em uma briga. Segundo informações preliminares, elas teriam se desentendido e uma esfaqueou a outra.

As jovens seriam primas, identificadas como Elivania da Silva e Daniela dos Santos, segundo informações do site Confirma Notícia. Na madrugada do sábado, por volta das 4h, as duas teriam tido uma briga, cujo motivo não foi esclarecido ainda. Durante o desentendimento, uma acabou esfaqueando a outra.

As duas foram socorridas e levadas ao hospital municipal, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo.

A Polícia Civil do Pará (PC) abriu um inquérito para investigar as mortes. Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar