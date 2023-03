Assalto com refém na Augusto Montenegro: criança de três anos é liberada; mãe permanece refém

A criança de 3 anos que estava sendo mantida refém desde às 19h com a mãe, na Augusto Montenegro, acaba de ser liberada. Yan, o homem que comete o assalto, liberou a bebê às 9h40. Ela foi entregue aos PMs e, em seguida, à equipe de resgate. Os populares que acompanham de longe as negociações aplaudiram e se emocionaram.

VEJA MAIS

Yan, que segundo a família tem problemas psiquiátricos e está em surto, permanece com a mãe das crianças refém. Os outros dois filhos, de 7 e 8 anos, que também estavam no carro quando ele rendeu a família, foram liberados ainda na noite de quarta-feira (08).

De acordo com as primeiras informações, a criança de 3 anos está muito abalada psicologicamente, mas não foi ferida. A polícia, agora, inicia uma nova etapa de negociação com Yan, que é a liberação da mãe. O assalto ultrapassa 15h de duração e já é o mais longo da história do Pará.