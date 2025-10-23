Assaltante invade loja e rouba arma de vigilante na Senador Lemos, em Belém

Um vigilante foi surpreendido por um criminoso e teve sua arma de fogo roubada durante um assalto na tarde desta quinta-feira (23), em uma loja situada na avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o assaltante entra no estabelecimento já empunhando uma arma e aponta diretamente para o vigilante, que é rendido sem chance de reação. A ação foi rápida, e o suspeito fugiu logo em seguida, levando o armamento.

A Polícia Militar foi acionada e realiza diligências para localizar o criminoso. O material captado pelas câmeras está sendo analisado e deve contribuir para a identificação do autor do crime. Até o momento, ninguém foi preso.