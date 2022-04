Arcon confirma clandestinidade de ônibus que deixou 20 feridos em Benevides

O micro-ônibus que partiu do município de Santa Bárbara, e sofreu um grave acidente, ferindo cerca de 20 pessoas, na BR-316, na altura de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB), é, de fato, clandestino. A afirmação é da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon).

A Arcon informou que o "veículo não possui cadastro junto ao órgão estadual. A Agência fiscaliza e regula o transporte intermunicipal de passageiros para garantir a qualidade do serviço prestado. Neste caso, a competência de fiscalização é da Secretaria Municipal de Trânsito da prefeitura de Santa Bárbara", diz um trecho da nota da Agência.

Testemunhas disseram que o ônibus caiu em um córrego, após ter dois pneus traseiros estourados. O acidente ocorreu na manhã da última terça-feira (19). A Arcon também informou que "o combate ao transporte intermunicipal clandestino é feito durante operações especiais organizadas periodicamente pelos órgãos de segurança, como as Polícias Rodoviárias Estadual e Federal", finaliza a nota da Agência de Regulação

Também procurada, a Polícia Civil informou que investiga o caso. "Estão sendo feitas oitivas (tomada de depoimentos) com as vítimas envolvidas. Foi solicitado perícia no veículo. A PC aguarda o resultado da perícia para poder seguir com as medidas necessárias", diz a nota da PC.

Pneus carecas e superlotação

Cerca de 20 passageiros ficaram feridos. Três em estado grave. O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e as vítimas foram levadas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, e ainda para UPAs próximas.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as testemunhas afirmam que dois pneus traseiros do coletivo estouraram e o motorista perdeu o controle do veículo.

Os passageiros também informaram que o micro-ônibus estava superlotado. Há informações de que havia cerca de 30 pessoas no veículo, o que o deixou superlotado.