Acidente em Benevides: saiba por que o ônibus caiu num córrego da BR-316

O micro-ônibus que caiu num córrego, na manhã desta terça-feira (19), em Benevides, pode ter alguns problemas que causaram o acidente. Entre as possibilidades, estão pneus carecas. Nas imagens, é possível ver os pneus gastos e um dos pares da parte traseira estourou. Na pista, é possível ver as marcas da frenagem tentando evitar que o veículo saísse da pista.

Outra possível causa, que pode ter forçado pneus e dificultado a manobra evasiva preventiva do motorista, é a superlotação. Testemunhas apontam que o veículo estava lotado, com cerca de 30 pessoas. Assim, devido ao peso, quando os pneus estouraram, não houve como controlar o micro-ônibus e evitar a queda no córrego.

Há outras questões que deverão ser analisadas pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF, já que o caso ocorreu na rodovia BR-316), como outros possíveis defeitos mecânicos.