Acidente em Benevides: ônibus cai em barranco e deixa passageiros feridos; vídeo

Um micro-ônibus saiu da pista da rodovia BR-316 (km 22) e caiu em um barranco, na manhã desta terça-feira (19), em Benevides, região metropolitana de Belém. Vários passageiros ficaram feridos e foram resgatados. O Corpo de Bombeiros Militares foi ao local para dar assistências às vítimas. Não há informações de pessoas mortas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para analisar as causas do acidente. Tudo ocorreu por conta de um pneu que estourou. Como o micro-ônibus está com as rodas para cima, é possível ver o dano no veículo.

Matéria em atualização. Acompanhe!