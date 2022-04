Acidente na João Paulo II: entregador morre na tarde desta segunda-feira

Um entregador de comida morreu durante um acidente de trânsito, na tarde desta segunda-feira (18), na avenida João Paulo II, no bairro da Guanabara, em Belém. As circunstâncias do caso ainda são desconhecidas e estão sendo levantadas pela Polícia Militar, que está no local, aguardando a Polícia Científica do Pará (PCP) para remover o corpo. A vítima foi identificada como Matheus Costa Fernandes da Silva, de 22 anos.

