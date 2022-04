Acidente em Benevides: prefeitura de Santa Bárbara diz que micro-ônibus era clandestino

O micro-ônibus que capotou e caiu em um córrego, na BR-316, em Benevides, na manhã desta terça-feira (19) seria clandestino. A informação é da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara do Pará, de onde o veículo partiu com superlotação — como ressaltam testemunhas — e com pneus carecas.

Benevides: ônibus cai em barranco e deixa passageiros feridos Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal

Por nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), que representa algumas empresas que atuam na Região Metropolitana de Belém, aponta que não reconhece empresa ou cooperativa que opera a linha Santa Bárbara - Belém, que estava sendo feita no micro-ônibus que se acidentou.

VEJA MAIS

A Prefeitura de Santa Bárbara do Pará ainda deve emitir uma nota sobre o caso, mas por telefone, a Assessoria de Comunicação adiantou que não reconhece qual empresa ou cooperativa opera a linha; reforçando a tese de que se trata de um veículo clandestino.

"Estamos concluindo o levantamento e nossas equipes estão em contato com os órgãos de segurança e transporte, mas não se trata da empresa que está autorizada a fazer a linha Santa Bárbara - Belém e que foi regularizada há 40 dias", disse o prefeito de Santa Bárbara, Marcão Colares.