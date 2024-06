Apreensões de drogas crescem mais de 60% no Pará

O conjunto de ações estratégicas adotadas pelo Governo do Estado para intensificar o combate ao tráfico de entorpecentes resultou no crescimento em 66,3% da quantidade apreendida no acumulado de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) mostram que somente este ano foram apreendidos cerca de 6.357,664 kg de entor​pecentes (cocaína e maconha).

As inúmeras operações desencadeadas, diariamente, pelas forças de segurança e o investimento em equipamentos - aliado ao uso de tecnologias e de grandes estruturas - são algumas das estratégias da Segurança Pública Estadual para enfrentar o tráfico de drogas, e acabam por coibir também outros crimes, como destaca o titular da Segup, Ualame Machado.

“O tráfico de drogas é a mola propulsora de toda a criminalidade, seja ela patrimonial, em que as pessoas furtam e roubam para comprar drogas, seja a criminalidade que leva à letalidade. Então, certamente o combate ao tráfico de drogas é fundamental para que consigamos reduzir cada vez mais a violência, de modo geral, mantendo o nosso Estado com a estabilidade que buscamos nesses índices e a paz social que a sociedade merece”, assinala Machado.

Como dito, dados da Segup destacam o crescimento de 66,3% no índice de apreensões de 2024 em relação ao período de janeiro a maio de 2023, em que foram apreendidos 3.821,9273 kg. Em todo o ano de 2023, foram apreendidos 9.156,579 kg de entorpecentes. Já no ano de 2022, o número de apreensões totais de drogas no Estado foi de 3.421,301 kg.

Ainda de acordo com dados recentes da Segup, o prejuízo estimado em relação à apreensão de entorpecentes - especialmente a cocaína - entre os anos de 2022 e 2024 foi de R$ 117.962.800,00. Já em relação a apreensões de drogas como a maconha, no mesmo período, foi de R$ 154.073.338,00. Com isso, chega-se a um montante de R$ 272.036.137,50.

Em ação mais recente, na última segunda-feira (24), a operação "Narke" deu cumprimento a 14 mandados judiciais expedidos pela Vara Criminal de Barcarena, por meio da qual foram apreendidos cerca de 30 celulares, diversas porções de entorpecentes e dinheiro, e presos dois homens e uma mulher, suspeitos de tráfico de drogas em Abaetetuba e na Vila dos Cabanos, em Barcarena. A ofensiva fez parte das atividades da semana alusiva ao "Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Drogas", celebrado em 26 de junho

Bases fluviais são destaque no combate

Ainda conforme o secretário, as estratégias do governo estadual para inibir e coibir esse tipo de prática criminosa são fruto de investimentos voltados fiscalização das rotas utilizadas pelo tráfico, principalmente as fluviais. Por isso a necessidade de pontuar na estratégia a criação das Bases Fluviais, a exemplo da Base Fluvial Antônio Lemos, instalada no estreito de Breves, na região do Marajó.

"Nosso foco principal tem sido combater o tráfico de drogas através das rotas fluviais. Desde o início da gestão, implementamos uma estratégia específica com a criação de Bases Fluviais e a ampliação da frota de embarcações, dada a vasta extensão da área fluvial do Estado. Atualmente, a Segup possui mais de 80 embarcações, incluindo três blindadas - um avanço notável em relação aos anos anteriores. A inauguração da primeira Base Fluvial 'Antônio Lemos' em Breves foi um marco, atuando eficazmente na interceptação de embarcações vindas do Amazonas e do Amapá e resultando em várias apreensões", salientou o gestor.

A próxima prevista é a instalação da Base Candiru, na região de Óbidos, em uma das principais rotas de tráfico de drogas no território Paraense, revelou Machado. A obra resulta de um investimento de mais de 8,2 milhões de reais.

“Em razão dessa região ser muito estratégica, é necessário e fundamental que exista um ponto de fiscalização na malha fluvial da localidade, que vem sendo utilizada de forma criminosa e que sempre desponta como um das principais rotas de passagem das drogas, pois, obrigatoriamente a droga vinda da Colômbia e Bolívia pelo corredor do Rio Amazonas passa por essa região”, finalizou Ualame.

Base Antônio Lemos completa dois anos

Com investimento de mais de R$​ 5 milhões de recursos estaduais, a base Antônio Lemos ampliou a fiscalização dos órgãos públicos na malha fluvial do Pará, especialmente em uma área considerada estratégica para a segurança pública, por estar localizada em um corredor histórico de transporte de drogas, contrabando, pirataria e crimes ambientais. Este mês a base completou dois anos de forte atuação na região.

De acordo com os dados apresentados de janeiro a maio deste ano, já foram realizadas quatro apreensões de drogas, totalizando R$ 8.628.571,27 em valor estimado durante as abordagens a embarcações na região. Entre as principais drogas apreendidas estão maconha comum, maconha skank e oxi, droga derivada da pasta base de cocaína.

Em setembro do ano passado, equipes da Base apreenderam aproximadamente uma tonelada de drogas avaliadas em cerca de R$ 51 milhões, resultando em uma das maiores interceptações feitas pela Segurança Pública estadual. Segundo informações preliminares, a carga, localizada no interior de uma embarcação, possivelmente tinha vindo da Colômbia.

A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos reúne agentes dos órgãos de Segurança Pública do Estado, bem como de órgãos de fiscalização ambiental e alfandegários, tanto da esfera estadual quanto municipal.