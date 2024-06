Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa em Outeiro

Dois homens não identificados foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas nesta quinta-feira (13), no distrito de Outeiro, em Belém. A prisão aconteceu depois que policiais civis foram até a casa de um suspeito para investigar um caso de extorsão contra uma empresária.

VEJA MAIS

No interior da residência, a equipe encontrou cerca de 94 petecas de substância análoga à cocaína e uma pedra s​imilar ao óxi. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos vários objetos utilizados na fabricação de drogas.

Os dois investigados foram encaminhados até uma unidade policial e, após serem submetidos aos procedimentos, foram colocados à disposição do Poder Judiciário. As investigações da Polícia Civil continuam com objetivo de esclarecer os crimes cometidos pela dupla.