Jovem é preso após ser flagrado com drogas em Santarém

Flávio Oliveira Nascimento foi preso na noite de quinta-feira (13), após ser flagrado com uma quantidade de drogas na rua Belé​m, às proximidades do porto do DER, em Santarém, oeste paraense.

Durante rondas, a Polícia Militar avistou alguns homens em atitude suspeita. Eles foram abordados e, durante busca pessoal, foi encontrada com Flávio uma semelhante à maconha, um aparelho celular da marca e R$ 160,00 em espécie.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e colocado à disposição da Justiça.

