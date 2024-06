Ação da PC resulta em prisão de suspeito de tráfico de drogas em Cumaru do Norte

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso no município de Cumaru do Norte, no sudeste do Pará, na quinta-feira (20/06). A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Redenção, Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC) e da Coordenadoria de Operações de Recursos Especiais (CORE).

Conforme a PC, a ação ocorreu no âmbito do projeto ‘Delegacia Geral Itinerante’, que busca garantir segurança e cidadania aos moradores do município. Ao chegar no endereço onde o investigado estava, na zona rural do município, os agentes realizaram a prisão dentro de uma chácara.

Após a voz de prisão, o investigado foi encaminhado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Não há mais detalhes sobre o envolvimento do investigado com questões sobre a venda de entorpecentes. O suspeito está à disposição da Justiça.