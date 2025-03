Após denúncia anônima, dupla é presa com mais de 100 kg de drogas em Belém

Uma operação realizada por equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) terminou na prisão de dois homens por tráfico de drogas no bairro do Telégrafo e no conjunto Paraíso dos Pássaros, em Belém. As prisões ocorreram nesta sexta-feira (7). Os suspeitos estavam com mais de 100 Kg de drogas. O caso foi apresentado na Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em Belém.

Os policiais militares foram acionados por uma pessoa que informou que, durante a madrugada, teria avistado um homem recebendo uma grande quantidade de substância semelhante à maconha dentro de sacas de açaí.

A equipe da PM então deslocou até um ponto comercial situado na travessa Coronel Luiz Bentes, onde avistaram um suspeito com a descrição repassada, carregando uma saca de cor vermelha.

Durante as buscas, a PM encontrou 10 tabletes de substância semelhante à maconha dentro da saca conduzida pelo indivíduo que, diante do flagrante, relatou que o proprietário morava no conjunto Paraíso dos Pássaros. Em meio às novidades, as equipes da PM realizaram novas diligências e conseguiram localizar mais 96 tabletes do mesmo entorpecente, totalizando cerca de 106 quilos de drogas apreendidas.