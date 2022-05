Apologia ao Nazismo em Belém: estudante faz desenho de suástica em escola; entenda

Um estudante da Escola Estadual Alexandre Zacarias Assunção, no bairro do Guamá, em Belém, foi flagrado desenhando uma suástica - conhecida como cruz quebrada nas quatro pontas -, que é um dos mais icônicos símbolos nazistas. O caso foi registrado na sexta-feira (29) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) foi acionada para atender o aluno e evitar pânico na comunidade escolar.

Por nota, a Seduc informou que "o aluno já foi identificado e seus pais foram chamados imediatamente para comparecer ao espaço de aprendizagem. A Seduc ressalta, ainda, que o estudante está sendo acompanhado pela equipe psicossocial da 6ª Unidade Seduc na Escola (USE)".

O que é uma suástica?

Soldados alemãs com a bandeira da suástica e de Hitler (Divulgação)

Formada por uma cruz com as pontas curvadas em 90º, inicialmente, a suástica é um símbolo místico que representava a busca pela felicidade. Ao longo do tempo, a figura gannhou outros significados, como a representação cíclica do nascimento e também cerimônias religiosas associadas a Buda.

No entanto, a suástica ganhou popularidade no movimento nazista, que usou o símbolo como ícone de Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, a partir de 1920. Por conta das atrocidades cometidas por Hitler e companhia em nome do nazismo, a suástica passou a carregar o estigma negativo e em vários países, inclusive o Brasil, passou a ser proibida.

Ameaças em escolas

O caso ocorreu em meio a um contexto de escolas sob ameaças de ataques. Pelo menos três casos foram registrados nas últimas duas semanas no Pará e vêm sendo acompanhados pela Seduc, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

A Polícia Militar do Pará, por meio da Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipoe), foi acionada para acompanhar o ocorrido na escola e reforçar as rondas na unidade escolar.