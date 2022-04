Bilhete com ameaça de massacre é encontrado dentro do banheiro de escola, em Breves

Pais de alunos do Colégio Santo Agostinho, no município de Breves, estão preocupados com a segurança dos filhos após um bilhete com uma ameaça de massacre ser encontrado no banheiro da unidade. Na manhã desta segunda-feira (18), uma viatura da Polícia Militar esteve no local. O colégio publicou uma nota informando que, até o momento, ainda não apontou nenhum responsável pelo ocorrido. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.

O bilhete foi encontrado na última quinta-feira (14), no banheiro masculino da escola. Segundo a direção da unidade, o papel continha "ameaças não claramente especificadas, pelo que a direção da escola tomou medidas imediatas". A direção lamentou, ainda, que a imagem de um aluno adolescente tenha sido divulgada, e ressaltou que não há nenhuma comprovação de que ele tenha alguma relação com o caso.

Ainda de acordo com a nota, assinada pela diretora Margarete Cruz Bandeira e pela Secretária Municipal de Educação de Breves, Manuelle Espíndola dos Reis, todas as medidas relativas ao caso foram tomadas e a unidade, juntamente com a Semed, está realizando os procedimentos necessários para garantir a segurança dos alunos e profissionais da escola.

"Ainda cabe informar que a escola dispõe de câmeras em todas as suas áreas comuns, de modo que a vigilância e o acompanhamento do que acontece na unidade são constantes. Assim, a Escola Santo Agostinho pede aos pais e responsáveis que mantenham a confiança na instituição, que há mais de 50 anos contribui para a educação do município de Breves", concluiu o documento.

Polícia Civil apura o caso

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado na delegacia de Breves para apurar a veracidade e autoria do bilhete encontrado nas dependências da escola. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

A reportagem entrou em contato com a direção da escola e com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Breves, e aguarda resposta.