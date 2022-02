Nazismo: veja 8 filmes que abordam o movimento criminoso iniciado por Hitler

Nos dois últimos dias, uma apologia ao nazismo feita pelo apresentador do Flow PodCast, Monark, ganhou grande repercussão nacional após o Youtuber defender a existência e legalidade de um partido nazista no Brasil, sob a justificativa de “liberdade de experessão”. A declaração aconteceu no programa exibido na segunda-feira, no qual participaram os deputados federais Tábata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP), e foi recebida com indignação pelos internautas, ocasionando a "demissão" do empresário da sociedade do podcast. Pensando nisso, a equipe do Oliberal.com separou 8 filmes que abordam o movimento iniciado por Hitler e explicou o que é a apologia ao regime.

O que é apologia ao nazismo?

Apologia ao nazismo é o ato de promover, praticar, usar utensílios e doutrinas do Partido Nazista. O crime é previsto na lei federal 7.716, de 1989, que prevê que fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo, tem uma pena de reclusão de dois a cinco anos e multa.



Entenda o holocausto em sete filmes

Jojo Rabbit (2019)

Indicado ao Oscar, Jojo Rabbit aborda a história de um garotinho alemão que descobre que sua mãe, Rosie Betzler, esconde uma menina judia no sótão de casa. A partir daí, Jojo, que tem como amigo imaginário Adolf Hitler, precisa encarar seu nacionalismo cego durante a Segunda Guerra Mundial.

O Zoológico de Varsóvia (2017)

Estrelado pela indicada ao Oscar Jessica Chastain, O Zoológico de Varsóvia é um história real que narra a invasão da Polônia pelo regime nazista, onde o casal Antonina Zabinski e Lutz Heck, cuidadores do zoológico, passam a trabalhar em uma forma de salvar centenas de vidas ameaçadas pela invasão.

Bastardos Inglórios (2009)

Na França, ocupada por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, um pelotão de soldados judeus são encarregados de realizar uma missão suicida contra o alemães: matar a maior quantidade de nazista possível. Paralelo a isso, Shosanna Dreyfuss, uma jovem que presenciou a execução da sua família, planeja um meio de se vingar dos comandantes do regime.

O Diário de Anne Frank (2009)

Anne Frank vive no sótão secreto de um estabelecimento comercial, juntamente com seus pais, Otto, Edith e sua irmã Margo. Além deles, vive no local uma outra família judia, composta por Hans Van Daan, Petronella Van Daan, Peter Van Daan e Albert Dussell, um idoso dentista. Anne Frank, uma jovem de 13 anos, documenta sua vida enquanto se esconde da Gestapo da Holanda. Por dois anos eles ficam escondidos, vivendo sempre na apreensão de saberem que podem ser descobertos a qualquer momento e mandados para um campo de concentração. Apesar disso, eles sonham com dias melhores.

O Menino do Pijama Listrado (2008)

Um do maiores sucessos do cinema, O menino do Pijama Listrado é a adptação do livro de mesmo nome, e marca a história de amizade entre Brunno, um garotinho que saiu de Berlim para morar próximo a um campo de concetração comandado por seu pai, e Shmuel, um menino judeu da sua idade que está preso no campo.

Olga (2004)

O filme brasileiro aborda a história da militante Olga Benário, que fugiu para Moscou após ser perseguida pela polícia. Lá, ela faz treinamento militar e fica encarregada de acompanhar Luís Carlos Prestes até o Brasil para liderar a Intentona Comunista de 1935. Durante a viagem, Olga se vê apaixonada pelo Militante e grávida, é reportada pelo Governo Vargas para o campo de concentração Barnimstraße.

A Vida é bela (1997)

Na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, o judeu Guido e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Tentando proteger o menino do terror e da violência do campo, ele passa a usar sua imaginação para fazer o filho acreditar que está participando de uma brincadeira.

A lista de Schindler (1993)

Oscar Schindler, um homem de negocios e membro do Partido Nazista, descobre uma facilidade em conseguir autorização para abrir uma fábrica e aproveita para usar a mão de obra judaica como forma de lucrar com os negocios durante a guerra. O que poderia ser uma trágica história de oportunismo, se transforma em bondade quando o alemão abdica de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus durante o extermínio.

