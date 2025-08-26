Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Agentes da Base Antônio Lemos prendem em flagrante suspeito de estupro contra idosa

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

Agência Pará
fonte

Com as informações recebidas e localização do suspeito, os agentes da Base Fluvial se deslocaram até a localidade, onde realizaram a captura do homem. (Imagem: Divulgação)

A equipe integrada da Base Fluvial Antônio Lemos, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), autuou em flagrante um homem pelo crime de estupro contra uma idosa próximo da Vila Lawton, em Breves, no arquipélago do Marajó, na segunda-feira (26). A equipe da Base foi informada que, após o crime, ocorrido no último domingo (24), o suspeito fugiu para a casa de parentes, na região do Rio Jaburuzinho. 

A vítima informou que estava sozinha em sua residência no final da tarde do domingo. Ao entrar em um dos quartos, o suspeito estava escondido atrás do roupeiro presente no recinto e a agarrou para cometer o abuso. Após o crime, o investigado fugiu do local. Com as informações recebidas e localização do suspeito, os agentes da Base Fluvial se deslocaram até a localidade, onde realizaram a captura do homem.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, a presença das Bases Fluviais garante uma atuação ágil e responsiva das forças de segurança no contexto estadual. “É importante ressaltar o preparo logístico necessário para o combate à criminalidade na malha fluvial do Pará, especialmente em regiões em que as embarcações são o principal meio de locomoção", afirmou.

O secretário da Segup complementou: "A implementação da Base Antônio Lemos, por exemplo, é fundamental para a assistência da população marajoara. Na atuação de combate a crimes sexuais, permitem uma resposta rápida e eficaz nas áreas de prevenção e enfrentamento a esses delitos”.

Após a autuação em flagrante, o investigado, vítima e testemunhas foram conduzidos para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Breves, onde foi feita a autuação em flagrante e demais procedimentos cabíveis. A ação foi integrada por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, Polícias Civil e Militar.

.
