Polícia

Polícia

Mais de 100 quilos de drogas são apreendidos no Marajó

A droga estava escondida em caixas de papelão, dentro de quatro bebedouros transportados no porão da embarcação F/B Anna Karoline VII

O Liberal
fonte

Mais de 100 quilos de drogas são apreendidos no Marajó. (Reprodução)

Mais de 100 quilos de entorpecentes foram apreendidos na tarde desta terça-feira (26) em uma embarcação que seguia de Manaus (AM) para Belém. A ação foi realizada pela Base Fluvial Antônio Lemos, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), durante fiscalização no Rio Tajapuru, em frente ao distrito de Antônio Lemos, zona rural de Breves, no Arquipélago do Marajó.

De acordo com a Segup, foram encontrados 100 tabletes de skunk, totalizando 109,9 quilos. A droga estava escondida em caixas de papelão, dentro de quatro bebedouros transportados no porão da embarcação F/B Anna Karoline VII. O entorpecente foi localizado após o cão farejador “Bleck”, do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, indicar a presença de substâncias suspeitas.

Todo o material ilícito foi apreendido e levado para a Base Fluvial, onde passaram a ser realizados os procedimentos cabíveis. A carga deve ser encaminhada à Delegacia de Breves, de onde seguirá para perícia. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo envio e recebimento da droga.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressaltou a relevância da atuação contínua da fiscalização fluvial no enfrentamento ao tráfico de drogas.

“A apreensão de mais de 100 quilos de drogas hoje pela Base Fluvial Antônio Lemos demonstra de forma clara a sua efetividade, que vem sendo constatada dia após dia no combate ao crime e na garantia da segurança pública na região do Marajó, que é rota para outras áreas do Estado. De apreensão em apreensão, nas fiscalizações diárias, nós desarticulamos o tráfico e combatemos outros crimes ligados a ele. O resultado expressivo é fruto do investimento estratégico em fiscalização e da dedicação dos nossos agentes, que atuam incansavelmente para proteger a sociedade”, afirmou o titular da Segup.

polícia

apreensão de drogas

base fluvial antônio lemos
