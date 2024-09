adolescente que sumiu na orla de icoaraci é encontrado morto

O corpo de Adriano Viegas, de 16 anos, foi encontrado no trapiche do distrito de Icoaraci, em Belém, na noite de quinta-feira (5/9). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso, retirou o cadáver da água e o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML). O jovem tinha desaparecido na noite da última quarta (4/9) ao tomar banho na Orla de Icoaraci, junto com um amigo, em uma área chamada de Praia do Sabão. A Seccional de Icoaraci investiga o caso.

Uma guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prestou apoio ao CBMPA na ocorrência. Além disso, os familiares de Adriano também estiveram no local e identificaram a vítima.

Ainda na manhã de quinta (5/9), os militares do CBMPA retomaram as buscas pelo jovem que, até aquele momento, era tido como desaparecido. O corpo do adolescente foi encontrado por volta das 21h30.

Em nota, O CBMPA confirmou nesta sexta (6/9) que “o corpo do adolescente foi encontrado por moradores” e que “os militares da corporação fizeram a remoção para a Polícia Científica”. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre a investigação do caso e aguarda retorno.

O caso

Segundo familiares de Adriano, o amigo que presenciou tudo informou que eles estavam fazendo atividades físicas na Orla e decidiram entrar na água. Por volta de 18h30, os dois amigos tentaram ir até uma embarcação antiga, que está encalhada no meio do rio. Adriano teria ido na frente e se afastou muito do amigo.

Em certo momento, a vítima teria gritado pedindo socorro, ao ser levada pela correnteza. O amigo tentou se aproximar, mas Adriano já tinha desaparecido. Os familiares informaram que a vítima estava sem camisa e com uma calça moletom. Eles disseram acreditar que o tecido pesado pode ter atrapalhado Adriano na hora de nadar.