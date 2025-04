Adolescente morre após cair de bicicleta e ser atropelada por ônibus escolar em Bragança

Fabiana Vitória de Melo Silva, de 13 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus escolar em Bragança, no nordeste do Pará. O caso ocorreu nesta terça-feira (8/4), na avenida dos Bragançanos. Segundo as autoridades, a garota estava em uma bicicleta quando se desequilibrou e caiu para debaixo de uma das rodas do ônibus, que passou por cima dela.

Uma guarnição do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) foi até o local para verificar o que tinha acontecido. Chegando lá, os agentes foram informados pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpos de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) que a jovem tinha morrido. A Polícia Científica removeu o corpo de Fabiana do local do acidente até o Instituto Médico Legal.

O Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), que também se dirigiu ao local, conduziu o condutor do ônibus até a delegacia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o acidente. Em nota, a instituição informou que o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Bragança.

A adolescente era aluna do Projeto Guarda Jovem, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social (SEMTRAPS), que promove educação, cidadania e disciplina para crianças e jovens do município. A Prefeitura de Bragança emitiu uma nota de pesar.

“Fabiana era uma aluna exemplar, sempre dedicada e comprometida, destacando-se nas aulas de música, inglês e em todas as demais disciplinas. Sua trajetória deixou uma marca de carinho, respeito e admiração entre colegas, professores e amigos. Nos solidarizamos com seus familiares e desejamos força neste momento de dor”, diz o comunicado.