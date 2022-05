Homens de bicicleta matam adolescente de 17 a tiros em Marabá 

A Polícia Militar confirmou a morte de um adolescente de 17 anos, na tarde desta sexta-feira (13), no município de Marabá, no sudeste do estado. Ele foi assassinado com tiros na cabeça.

Tudo aconteceu próximo do Espaço Esportivo Paulo Marabá, na entrada da Marabá Pioneira. Foram as testemunhas que chamaram a polícia após ouvirem o barulho dos disparos de arma de fogo.

As informações sobre as circunstâncias do homicídio do adolescente são desconhecidas, e a Polícia Civil providencia abertura de inquérito policial. A equipe da medicina legal da Polícia Científica esteve no local. Os peritos levantaram possíveis vestígios que possam contribuir para esclarecer a dinâmica do crime, até então, a informação é de que homens de bicicleta foram os autores do assassinato. Ninguém foi preso até agora.