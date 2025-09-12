Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

Uma jovem de 13 anos foi acusada de matar a mãe identificada como Samara Aparecida da Conceição com a ajuda do namorado de 16 anos. O corpo da mulher, que era técnica de enfermagem, foi encontrado com as mãos amarradas por um fio de ferro de passar e uma camiseta enrolada no pescoço nesta quinta-feira (11), em Colíder, no estado do Mato Grosso.

Após o ocorrido, a adolescente, o namorado dela e mais outros dois jovens foram apreendidos pela Polícia Militar de Mato Grosso (PM/MT). A linha de investigação da Polícia Civil aponta que a filha teria organizado o crime com a ajuda de seu companheiro. Ambos desapareceram depois da morte de Samara.

Investigação do crime

Apesar da tentativa de fuga, o casal foi encontrado e apreendido pelos policiais que conseguiram localizar os dois em um local ainda não divulgado. Além disso, os agentes também encontraram com o grupo de jovens cerca de R$ 4 mil em espécie, uma quantia que, possivelmente, pertencia à mãe da menina.

Agora, os agentes também investigam a possível participação do ex-marido de Samara no homicídio. Isso porque, há algum tempo, a vítima possuía uma medida protetiva contra ele decretada pela Justiça.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)