Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

Victoria Rodrigues
fonte

A mulher foi encontrada com as mãos amarradas por um fio de ferro de passar e uma camiseta enrolada no pescoço. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Uma jovem de 13 anos foi acusada de matar a mãe identificada como Samara Aparecida da Conceição com a ajuda do namorado de 16 anos. O corpo da mulher, que era técnica de enfermagem, foi encontrado com as mãos amarradas por um fio de ferro de passar e uma camiseta enrolada no pescoço nesta quinta-feira (11), em Colíder, no estado do Mato Grosso.

Após o ocorrido, a adolescente, o namorado dela e mais outros dois jovens foram apreendidos pela Polícia Militar de Mato Grosso (PM/MT). A linha de investigação da Polícia Civil aponta que a filha teria organizado o crime com a ajuda de seu companheiro. Ambos desapareceram depois da morte de Samara.

VEJA MAIS

image Suspeito de matar professor universitário no Ipiranga é preso

image Foragido por tentar matar a ex-companheira a facadas no Amapá é preso no Pará
A ação integrada entre a Polícia Civil e Militar ocorreu na terça-feira (9), no município de Afuá

image Patixa Teló agride e ameaça a própria irmã: ‘Eu vou te matar’; advogada se posiciona
A blogueira amazonense foi vista em uma van e, logo depois, em um aeroporto discutindo com Márcia Dantas

Investigação do crime

Apesar da tentativa de fuga, o casal foi encontrado e apreendido pelos policiais que conseguiram localizar os dois em um local ainda não divulgado. Além disso, os agentes também encontraram com o grupo de jovens cerca de R$ 4 mil em espécie, uma quantia que, possivelmente, pertencia à mãe da menina. 

Agora, os agentes também investigam a possível participação do ex-marido de Samara no homicídio. Isso porque, há algum tempo, a vítima possuía uma medida protetiva contra ele decretada pela Justiça.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio

morte

mãe

namorado

crime

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

SENTENÇA

Cinco réus são condenados por assassinato e ocultação de cadáver de joalheiro de Marabá

O homicídio do vendedor de joias Edilson Pereira de Sousa ocorreu em abril de 2021

12.09.25 10h48

DNA

No Pará, Polícia Científica já coletou mais de mil perfis de DNA em custodiados

Atualmente, há mais de 10 mil cadastros de condenados de Justiça no Banco Estadual de Perfis Genéticos, coletados nos últimos 7 anos nas unidades prisionais do Estado

12.09.25 9h23

ACIDENTE

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

12.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Polícia Civil prende atirador e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

 O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime

11.09.25 20h31

ACIDENTE

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

12.09.25 9h00

EITA!

Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia

Rafael Mota Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (11). Além dele, um segundo suspeito também foi capturado no momento em que tentava fugir para São Paulo

11.09.25 21h59

INVESTIGAÇÃO

Turista argentino é encontrado morto no Rio; polícia investiga golpe do 'Boa noite, Cinderela'

A Polícia Civil afirma que a Delegacia de Homicídios da Capital segue em diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime

11.09.25 22h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda