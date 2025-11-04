Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Duas mulheres são encontradas mortas com sinais de violência em Novo Repartimento

As vítimas eram coletoras de babaçu e foram localizadas na noite de segunda-feira (3), em uma área de mata

O Liberal
fonte

Duas mulheres são encontradas mortas com sinais de violência em Novo Repartimento. (Foto: Redes Sociais)

Duas mulheres foram encontradas mortas com sinais de violência na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, na noite de segunda-feira (3). As vítimas, identificadas pela Polícia Civil como Antônia Ferreira dos Santos, de 53 anos, e Marly Viana Barroso, de 71 anos, estavam em uma área de mata próxima à vicinal do Polo Pesqueiro, a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. As informações são de que as mulheres podem ter sido mortas a facadas e há suspeita de possível abuso sexual.

“As duas mulheres entraram em uma área de mata para colher coco babaçu e foram encontradas mortas por familiares. Os corpos apresentavam ferimentos compatíveis com golpes de arma branca. Perícias foram solicitadas e buscas são feitas por equipes da Delegacia de Novo Repartimento para identificar e localizar os envolvidos”, comunicou a PC nesta terça-feira (4).

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, a polícia informou que Marly e Antônia deixaram suas casas pela manhã com a intenção de recolher amêndoas de coco babaçu em uma área de mata próxima ao município. Quando não retornaram no horário previsto, familiares se mobilizaram e foram até a área para realizar buscas. 

Os corpos foram localizados por volta das 22h, em uma área rural situada próxima ao matadouro municipal, a cerca de dois quilômetros da estrada do Polo Pesqueiro. Segundo a polícia, ambas apresentavam ferimentos no pescoço compatíveis com golpes de arma branca. Antônia foi encontrada parcialmente despida, o que levantou a suspeita de possível violência sexual.

Ainda segundo o portal, as vítimas estavam ao lado de vários frutos de babaçu, e entre as pernas de uma delas havia um pedaço de madeira utilizado tradicionalmente para quebrar os cocos. A Polícia Científica de Tucuruí foi acionada para realizar a perícia no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos exames para determinar a causa das mortes e confirmar se houve violência sexual. Não há informações sobre suspeitos. O caso gerou grande comoção entre moradores da região.

 

