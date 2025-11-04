Duas mulheres são encontradas mortas com sinais de violência em Novo Repartimento

Duas mulheres foram encontradas mortas com sinais de violência na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, na noite de segunda-feira (3). As vítimas, identificadas pela Polícia Civil como Antônia Ferreira dos Santos, de 53 anos, e Marly Viana Barroso, de 71 anos, estavam em uma área de mata próxima à vicinal do Polo Pesqueiro, a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. As informações são de que as mulheres podem ter sido mortas a facadas e há suspeita de possível abuso sexual.

“As duas mulheres entraram em uma área de mata para colher coco babaçu e foram encontradas mortas por familiares. Os corpos apresentavam ferimentos compatíveis com golpes de arma branca. Perícias foram solicitadas e buscas são feitas por equipes da Delegacia de Novo Repartimento para identificar e localizar os envolvidos”, comunicou a PC nesta terça-feira (4).

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, a polícia informou que Marly e Antônia deixaram suas casas pela manhã com a intenção de recolher amêndoas de coco babaçu em uma área de mata próxima ao município. Quando não retornaram no horário previsto, familiares se mobilizaram e foram até a área para realizar buscas.

Os corpos foram localizados por volta das 22h, em uma área rural situada próxima ao matadouro municipal, a cerca de dois quilômetros da estrada do Polo Pesqueiro. Segundo a polícia, ambas apresentavam ferimentos no pescoço compatíveis com golpes de arma branca. Antônia foi encontrada parcialmente despida, o que levantou a suspeita de possível violência sexual.

Ainda segundo o portal, as vítimas estavam ao lado de vários frutos de babaçu, e entre as pernas de uma delas havia um pedaço de madeira utilizado tradicionalmente para quebrar os cocos. A Polícia Científica de Tucuruí foi acionada para realizar a perícia no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos exames para determinar a causa das mortes e confirmar se houve violência sexual. Não há informações sobre suspeitos. O caso gerou grande comoção entre moradores da região.