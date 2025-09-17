Capa Jornal Amazônia
Jovem de 21 anos é morto com tiro na cabeça no bairro de Fátima, em Belém

A Polícia Civil já iniciou as investigações e informou que câmeras de segurança da área deverão auxiliar na apuração da dinâmica do crime e na identificação dos suspeitos

O Liberal
fonte

Familiares relataram à polícia que César Henrique era trabalhador e mantinha uma rotina simples entre a casa e o trabalho. Ele atuava em uma gráfica e voltava para casa quando foi assassinado. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

César Henrique Oliveira da Silva, de 21 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta quarta-feira (17), no cruzamento da travessa Antônio Baena com a Visconde de Inhaúma, no bairro de Fátima, em Belém. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência por meio do 2º Batalhão, o jovem seguia de bicicleta quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra ele.

De acordo com as informações policiais, o disparo foi único e fatal, não dando chance de defesa à vítima, que morreu ainda no local. Os criminosos fugiram logo após o ataque e, até o momento, não foram identificados.

Familiares relataram à polícia que César Henrique era trabalhador e mantinha uma rotina simples entre a casa e o trabalho. Ele atuava em uma gráfica e voltava para casa quando foi assassinado. Nada foi levado da vítima. Na mochila, foram encontrados apenas pertences pessoais, como uma muda de roupa, fones de ouvido e um carregador de celular.

O perito Jorge Lopes, da Polícia Científica, confirmou que a morte foi causada por um único disparo na cabeça. Ele explicou que, inicialmente, pensava-se que o celular da vítima havia sido levado, mas depois se constatou que o aparelho foi retirado pelo pai do jovem.

"Foi reportado para a gente que ele vinha e duas pessoas numa moto, se aproximaram dele, um deles desceu e deu o tiro. Esse tiro foi único e na cabeça. Ele tombou logo. Foi mortal”, disse o perito Jorge Lopes, ao acrescentar detalhes sobre a mochila encontrada com a vítima. “Foram encontradas coisas de trabalhador: uma muda de roupa, objetos pessoais, um fone de ouvido e um carregador de celular. Depois, nós soubemos que o pai retirou o celular. A gente achava que tinha sido levado pelos criminosos, mas não”, acrescentou o perito.

Investigações

A Polícia Civil já iniciou as investigações e informou que câmeras de segurança da área deverão auxiliar na apuração da dinâmica do crime e na identificação dos suspeitos. Equipes da Polícia Científica removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o exame de necropsia. Familiares da vítima estiveram no local, mas, abalados, preferiram não falar com a imprensa.

Polícia
.
