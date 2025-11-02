Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Grupo suspeito de assalto a garimpo morre em confronto com a PM em Novo Progresso

Quatro suspeitos morreram em troca de tiros e foram apreendidas armas, munições, celulares e equipamentos de acampamento

O Liberal
fonte

Policiais apreenderam vários armamentos, equipamentos eletrônicos e materiais de acampamento com grupo suspeito de assalto. (Reprodução Redes Sociais)

Quatro homens foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar, na noite do último sábado (1º), na vicinal Canaã, zona rural de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O grupo era suspeito de praticar um assalto contra um garimpo na região.

De acordo com relato policial, no dia 28 de outubro, um garimpeiro identificado apenas como “J” procurou o 46º Batalhão da PM para registrar que havia sido vítima de um assalto em seu garimpo, localizado a cerca de 120 km da cidade. Ele informou que quatro indivíduos armados com pistolas e armas longas renderam os funcionários, levando duas espingardas, uma motocicleta Bros vermelha, celulares e cerca de 300 gramas de ouro.

Segundo as informações do portal Plantão 24Horas News, na noite de sábado (1º), por volta das 20h30, a vítima voltou a contatar a polícia informando que seguia um veículo Fiat Uno branco, ocupado por quatro homens armados, e que acreditava se tratar do mesmo grupo responsável pelo roubo no garimpo.

Diante da denúncia, uma guarnição do PPD de Alvorada da Amazônia e policiais do 46º BPM de Novo Progresso foram deslocados para o local. As equipes encontraram o veículo na vicinal Canaã. De acordo com a polícia, os ocupantes atiraram contra as viaturas, atingindo a lateral e o giroflex de uma delas.

Os militares teriam então reagido à agressão. Os quatro suspeitos foram atingidos e socorridos ao hospital municipal de Novo Progresso, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Nenhum policial ficou ferido.

A perícia encontrou diversos materiais de acampamento, como duas antenas Starlink, carregadores e munições de pistola, além de sete celulares, sendo dois pertencentes às vítimas do assalto ao garimpo.

Um dos suspeitos identificado como Edson Douglas Martins de Oliveira respondia a sete processos criminais, incluindo falsificação ideológica. A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos, e os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia de Novo Progresso.

Polícia
.
