Polícia

Polícia

Dupla morre e outros dois são presos após assaltos a famílias em comunidade de Viseu

A Polícia Civil informou que os presos foram autuados em flagrante por roubo com restrição de liberdade das vítimas, e que as investigações seguem para identificar e localizar os demais envolvidos

O Liberal
fonte

Dois morrem e dois são presos após assaltos a famílias em comunidade de Viseu. (Reprodução/ redes sociais)

Dois homens, que não tiveram identidades confirmadas oficialmente, morreram e outros dois foram presos após uma série de assaltos ocorridos na madrugada desta terça-feira (4) na comunidade Serra do Piriá, zona rural de Viseu, no nordeste do Pará. As ações criminosas deixaram moradores em pânico, entre eles o vice-prefeito do município, Mauro, e o comerciante conhecido como “Baixinho”, que foram agredidos e tiveram bens levados pelos assaltantes.

De acordo com as informações repassadas pelas polícias Civil e Militar, o grupo invadiu duas residências de forma simultânea, praticando roubo com violência e restrição de liberdade das vítimas. Celulares, joias, dinheiro, um notebook e dois veículos foram levados.

As forças de segurança de Augusto Corrêa e Bragança iniciaram uma operação integrada que resultou na recuperação dos veículos, uma Fiat Toro roxa e uma Fiat Strada vermelha, e na prisão de dois dos envolvidos, identificados como Elton Sousa da Cruz e Marlon Coelho.

Durante as buscas em área de mata, na comunidade Benjamin Constant, houve confronto com outros integrantes do grupo. Dois suspeitos foram baleados e morreram no local. Com eles, a polícia apreendeu armas de fogo, munições e celulares.

Em nota, a Polícia Civil informou que os presos foram autuados em flagrante por roubo com restrição de liberdade das vítimas, e que as investigações seguem para identificar e localizar os demais envolvidos.

Dupla morre e outros dois são presos após assaltos a famílias em comunidade de Viseu
Polícia
