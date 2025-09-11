Capa Jornal Amazônia
Suspeito de matar professor universitário no Ipiranga é preso

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira, 10, um homem de 18 anos suspeito de envolvimento no assassinato do professor Mario Eugênio Longato, 66, vítima de um latrocínio no Ipiranga, bairro da zona sul da cidade, na madrugada da última sexta-feira, 5.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o rapaz foi detido por agentes da 1.ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT), vinculada ao Deic, o Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil. A prisão é temporária. Como o suspeito não foi identificado, não foi possível localizar a sua defesa.

Motocicletas, capacetes e roupas usados no crime foram apreendidos em um dos endereços vistoriados. E um adolescente também foi apreendido e encaminhado para uma unidade especializada. A pasta não detalhou onde a dupla foi capturada. "As investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial", afirmou a secretaria.

Longato era professor na Universidade Municipal de São Caetano (USCS) e também dava aulas na Faculdade de Tecnologia (Fatec) do município. Na madrugada de sexta, ele seguia de carro pela Rua do Manifesto, quando dois homens que estavam em uma moto tentam assaltá-lo. Eles apontam uma arma para que ele pare o veículo.

O professor chega a reduzir a velocidade, mas acelera para escapar dos ladrões. Um dos suspeitos, que vestia capacete, abre fogo. O carro se desgoverna e acaba batendo em um poste.

Quando os policiais militares chegaram, os suspeitos já tinham fugido. Os agentes viram que a vítima tinha sido baleada e a levaram para o Hospital São Camilo. O professor chegou a ser atendido, mas não resistiu à gravidade do ferimento.

Investigações apontaram que a dupla já tinha tentado praticar outros assaltos na mesma região antes de abordar o docente. (Colaborou José Maria Tomazela)

