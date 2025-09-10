Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Foragido por tentar matar a ex-companheira a facadas no Amapá é preso no Pará

A ação integrada entre a Polícia Civil e Militar ocorreu na terça-feira (9), no município de Afuá

O Liberal
fonte

Investigado por tentar matar a ex-companheira a facadas no Amapá é preso no Pará. (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

Um homem de 26 anos investigado em duas tentativas de feminicídio no estado do Amapá foi preso na cidade de Afuá, no Marajó, na terça-feira (9/9). A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre a Polícia Militar (PM) do Pará e a Polícia Civil amapaense. Conforme a PC, a ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão contra o homem, que estava na condição de foragido e também é suspeito dos crimes de estupro e ameaça.

A equipe policial encontrou o investigado na localidade do Rio Furo Grande, zona rural do município. De acordo com a PC, durante a abordagem, o suspeito tentou fugir pela área de mata, mas foi alcançado e contido pelos policiais. O uso de algemas foi necessário, já que o homem é considerado de alta periculosidade, além de ter histórico de violência doméstica e reincidência em condutas que colocam em risco as vítimas e a comunidade.

Segundo as investigações, uma das tentativas de feminicídio ocorreu em agosto deste ano, na comunidade de Santa Luzia, no interior do Amapá. Segundo a apuração policial, o suspeito teria atacado a ex-companheira com várias facadas, motivado por ciúmes.

No depoimento, a vítima contou às autoridades policiais que, além das agressões físicas, também sofreu violência psicológica e sexual. A vítima foi ouvida durante o atendimento médico no Hospital de Emergências de Macapá. Ainda durante as investigações, foi constatado que o investigado já responde a outro processo de tentativa de feminicídio contra uma segunda ex-companheira. Após a captura do foragido, ele foi conduzido à unidade policial de Afuá, para os procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

