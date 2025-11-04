Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Granada é encontrada dentro de lixo em condomínio de Marituba

A situação com o explosivo foi registrada na tarde desta terça-feira (4)

O Liberal
fonte

Granada é encontrada dentro de lixo em condomínio de Marituba. (Foto: Polícia Militar)

Uma granada foi encontrada dentro de um container de lixo em um condomínio na BR-316, no bairro Pedreirinha, em Marituba. Segundo as informações da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (4) uma pessoa teria visto o artefato explosivo, pegou e levou para dentro de um imóvel no local. Logo depois, a PM foi acionada para realizar o isolamento da área até a chegada do Batalhão de Operações de Polícias Especiais (BOPE).

Conforme o 31º Batalhão de PM, moradores do local relataram que a granada foi localizada por volta de 17h. Não há informações sobre quem teria colocado o artefato no local. Uma pessoa que ia deixar lixo no container viu o objeto e levou-o para próximo de uma guarita. Após informar sobre a situação para outros moradores, a PM foi acionada para verificar o explosivo. A informação preliminar é que se tratava, possivelmente, de uma granada de luz e som.

image Granada encontrada em condomínio de Marituba. (Foto: Polícia Militar)

No entanto, para confirmar sobre o tipo de explosivo e garantir a segurança dos moradores e das equipes policiais, o Bope foi acionado ao local. Toda a área foi evacuada e isolada enquanto os agentes realizavam a verificação do objeto. Câmeras de segurança seriam verificadas para tentar chegar à pessoa que deixou a granada no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Militar, e aguarda o retorno.

Palavras-chave

suposto artefato explosivo
Polícia
.
