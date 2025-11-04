Capa Jornal Amazônia
Operação Virtude atende mais de 400 vítimas e reforça proteção à pessoa idosa no Pará

Realizada em alusão ao mês de aniversário do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), a operação reforçou o respeito, a valorização e a proteção da população idosa, por meio de um trabalho integrado de prevenção, fiscalização e conscientização social

O Liberal
fonte

Operação Virtude atende mais de 400 vítimas e reforça proteção à pessoa idosa no Pará. (Reprodução)

Mais de 400 vítimas foram atendidas durante a Operação Virtude 2025, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em conjunto com os órgãos do sistema de segurança pública. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), foi realizada ao longo do mês de outubro com o objetivo de prevenir e reprimir crimes contra a pessoa idosa em todo o Pará.

Ao todo, 454 vítimas receberam atendimento, resultado de 85 denúncias apuradas. As ações também culminaram no registro de 155 boletins de ocorrência e uma prisão, além da instauração de 34 inquéritos policiais e da conclusão de quatro investigações com autoria identificada. No total, foram 224 procedimentos lavrados, entre eles medidas protetivas de urgência, vistoria técnicas e termos circunstanciados de ocorrência.

Além das medidas policiais, a Operação Virtude teve forte caráter educativo. Foram 51.834 ações educativas realizadas com o envolvimento de 103 agentes de segurança pública. As atividades incluíram 19 ações de panfletagem, 22 campanhas em mídias digitais e 44 palestras, alcançando quase 49 mil pessoas em diferentes regiões do Estado.

“Com a Operação Virtude, reforçamos nosso compromisso com a população idosa do Pará. Nossa atuação é firme na prevenção e repressão de crimes, garantindo a proteção integral e contribuindo ativamente para um envelhecimento digno de nossos cidadãos”, destacou o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

As ações ocorreram em Belém e Região Metropolitana, além dos municípios de Castanhal, Capanema, Salinópolis e Santarém, mobilizando agentes das Polícias Civil, Militar, Científica e do Corpo de Bombeiros Militar.

Realizada em alusão ao mês de aniversário do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), a Operação Virtude reforçou o respeito, a valorização e a proteção da população idosa, por meio de um trabalho integrado de prevenção, fiscalização e conscientização social.

Operação Virtude atende mais de 400 vítimas e reforça proteção à pessoa idosa no Pará
Polícia
