Suspeito de balear vigilante da UFPA morre em confronto com a polícia em Belém

O homem identificado como Leonardo William Nunes Evangelista, apontado como o autor do disparo que atingiu o vigilante da Universidade Federal do Pará (UFPA), morreu na noite desta terça-feira (4), por volta das 20h, após um confronto com equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), no bairro da Condor, em Belém.

Durante a operação, os policiais localizaram a motocicleta usada no crime, que estava em posse do suspeito. Segundo informações da Polícia Militar, Leonardo reagiu à abordagem, iniciando uma troca de tiros com os agentes. Ele acabou atingido e não resistiu aos ferimentos. A polícia não forneceu maiores detalhes sobre a ocorrência, que continuava em andamento até por volta das 23h30.

O caso está relacionado ao assalto ocorrido na tarde da última quinta-feira (30), no portão 1 da UFPA, no bairro do Guamá, em Belém. O vigilante foi baleado na região do rosto, por volta das 17h, no portão localizado na rua Augusto Corrêa, esquina com a avenida Bernardo Sayão.

De acordo com testemunhas, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta azul. Um deles, que seria Leonardo, armado, rendeu o vigilante, ​enquanto o outro aguardava do lado de fora para dar apoio na fuga. Durante a ação, o trabalhador foi atingido na região do maxilar, e os criminosos levaram a arma de fogo que ele portava.

Outros vigilantes da instituição prestaram socorro à vítima, que ficou gravemente ferida. O guarda foi levado para o Pronto Socorro do Guamá e, posteriormente, seria transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os dois suspeitos deixam o local do crime na motocicleta. Enquanto o condutor está de capacete, o ocupante da garupa aparece com o rosto descoberto.

A Polícia Militar segue nas buscas por outros possíveis envolvidos no crime, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias tanto do assalto dentro do campus quanto do confronto armado que terminou com a morte de Leonardo.