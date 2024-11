Administrador de grupo de WhatsApp sofre atentado, em Icoaraci

Samuel de Castro Ribeiro, conhecido como “Agente Ribeiro” no distrito de Icoaraci, em Belém, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (21/11). Ribeiro estava em uma barbearia na Travessa da Soledade quando foi baleado próximo à região da cintura. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. O estado de saúde da vítima não havia sido divulgado até a noite de ontem.

Ribeiro é uma figura conhecida no distrito, onde atua como vigilante em estabelecimentos comerciais e administra um popular grupo de notícias no WhatsApp, voltado para atualizações da região. Nas redes sociais, ele frequentemente aparece em trajes militares não oficiais e exibindo armas, demonstrando sua admiração pelo universo policial, sobretudo o militar. Essa exposição pode ter relação com o atentado sofrido, embora apenas as investigações policiais possam confirmar.

Segundo testemunhas, dois criminosos chegaram ao local em uma motocicleta. O homem que estava na garupa desceu rapidamente, efetuou os disparos e fugiu junto com o condutor em alta velocidade. A ação deixou rastros visíveis: uma vidraça quebrada por um tiro, marcas de sangue no chão e clientes do estabelecimento em estado de choque.

A Polícia Civil do Pará abriu uma investigação para apurar o caso e informou que, até o momento, os responsáveis pelo crime não foram localizados. Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de o ataque estar relacionado a uma retaliação do crime organizado contra a atuação de admiradores e milicianos no distrito. Contudo, apenas a apuração poderá determinar as motivações do crime.