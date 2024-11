Foragido da Justiça é executado com tiro no pescoço em Icoaraci

Um homem foi executado a tiros no final da noite desta sexta-feira (15), na rua José Soares Montenegro, próximo a Sétima Rua, em Icoaraci, distrito de Belém. A vítima, Geovani Espírito Santo, estava foragido para a Justiça, após condenações por roubo e falsidade ideológica.

Segundo informações de testemunhas repassadas aos agentes da Polícia Militar no local, Geovani havia saído de casa junto com a companheiro, com o objetivo de comprar churrasco numa venda próxima à sua residência.

Ainda segundo testemunhas, ao voltar do local, um homem encapuzado, que estava deitado na calçada da casa de sua vizinha, levantou, sacou uma arma e disparou uma vez contra Geovani, que morreu de forma instantânea.

O tiro fatal atingiu o pescoço de Geovani. Sua companheira presenciou o assassinato chocante. Caído próximo à vala de sua residência, Geovani não resistiu e morreu antes da chegada de socorro. O assassino fugiu numa motocicleta junto com outro comparsa, que estava pilotando a moto. Ninguém foi identificado ou preso.

O caso foi registrado da Delegacia de Icoaraci. A Polícia Civil informou que equipes da Seccional do distrito investigam a morte de Geovani e que perícias foram solicitadas.