​Acusados de aplicar o golpe das falsas lotéricas passam por audiência em Belém

A Justiça Paraense deu início ao processo de 13 pessoas acusadas de aplicar o golpe das falsas casas lotéricas, em Belém e Ananindeua, no ano passado. Uma audiência de instrução e julgamento foi realizada na última segunda-feira (12). A próxima está agendada para fevereiro de 2023. Segundo o processo, o golpe fez 64 vítimas e o prejuízo do esquema foi de mais de R$ 63 mil.

Neste primeiro momento, a esposa de um dos réus, que cumpre pena em prisão domiciliar, participou da audiência presencialmente na sede do Fórum Criminal, em Belém; sete réus participaram por videoconferência, dentre eles, quatro participaram do presídio de Marituba, onde estão detidos; e quatro estão foragidos. O mandante da organização está detido em Minas Gerais e será trazido para o julgamento.

O processo está na fase de instrução, realizando as oitivas das vítimas, das testemunhas listadas na denúncia e testemunhas de defesa. Segundo matéria publicada no site do Ministério Público do Pará (MPPA), os acusados escolhiam bairros populosos da capital para alugar imóveis, montar falsas lotéricas e oferecer ilegalmente serviços como pagamento de contas e depósitos bancários. Os valores não eram repassados aos destinatários. A denúncia do caso foi oferecida pelo 2º Promotor de Justiça Criminal de Belém, Roberto Souza, do MPPA.

Ainda de acordo com a publicação do MPPA, “os réus foram denunciados pelas práticas dos crimes de apropriação indébita​​, estelionato, receptação, fraude no comércio, associação criminosa, falsificação de documento, falsidade ideológica, falsa identidade e uso de documento falso, previstos nos artigos 168, 171, 180, 288, 297, 299, 304, 307 e 308, do Código Penal Brasileiro, respectivamente”.

As investigações apontaram que os acusados vieram da cidade de Beberibe, no Ceará, com a intenção de aplicar o golpe no Pará. Ao chegarem na capital paraense, eles alugaram dois imóveis, um no bairro do Guamá e outro no município de Ananindeua, e montaram duas falsas casas de correspondente bancário. Os criminosos usavam indevidamente o nome da empresa Celcoin Pagamentos. Os estabelecimentos foram mantidos em funcionamento por cerca de dez dias.