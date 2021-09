Polícia prende sexto integrante de quadrilha que montou falsas casas lotéricas em Belém e Ananindeua

A Polícia Civil do Pará prendeu na manhã deste sábado (04) mais um integrante da associação criminosa que montou falsas casas lotéricas em Belém e Ananindeua. Esta foi a sexta prisão realizada no município de Beberibe, no estado do Ceará.

Com o homem, que foi preso em um condomínio de luxo, foram apreendidos equipamentos de som, computadores, máquinas de impressão e máquinas para a produção de cartões. Parte dos aparelhos pertencem as vítimas que trabalhavam, inocentemente, para o grupo nas agências montadas de forma ilegal no Pará.

A "Operação Foco”, que investiga a fraude, foi deflagrada na manhã da última quinta-feira (02), nas cidades de Fortaleza, Horizonte e Beberibe, no estado do Ceará. Nesta data, cinco pessoas foram presas pelos crimes de dano qualificado, apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), que é ligada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), e teve apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará.