Acusado de matar policial civil do Pará, 'TH' é preso em Goiás

Thalison da Paixão Figueiredo foi preso, em Goiás, sob a acusação de matar o investigador Elio Solandro da Silva Castro, da Polícia Civil do Pará. O crime ocorreu no dia 5 de maio deste ano. O mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, foi cumprido no dia 30 de setembro, data em que o acusado foi capturado no município de Uruaçu. Ele foi recambiado e ficará custodiado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap). Na manhã desta terça-feira (4), ele foi apresentado à Divisão de Homicídios, em Belém.

As investigações apontam que Thalison, mais conhecido pelo apelido de "TH", tem envolvimento direto na morte do investigador. Logo após o crime, ele fugiu do estado, até começar a ser monitorado e investigado em Goiás. José Lucas do Rozario Teixeira e Sebastian Montelo de Brito já haviam sido presos na mesma investigação. As prisões deles eram temporárias e foram convertidas, pela Justiça do Pará, em preventivas. O mesmo ocorreu com Thalison.

Elio estava de folga no dia do crime. Por volta de 20h, ele estava bebendo com amigos em um bar, no bairro da Guanabara, perto da casa dele. Os criminosos já chegaram atirando e fugiram rapidamente. O policial ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, mas não resistiu. Ele iria completar 50 anos em menos de um mês antes de morrer. Deixou a companheira e três filhas.

Por enquanto, as investigações sobre a morte do policial civil prosseguem, pois há outros suspeitos com possível envolvimento no crime.