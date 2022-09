Suspeito de matar homem a facadas, 'Pica-pau' é preso em flagrante

Um homem, identificado como Eduardo Henrique Sousa da Silva, vulgo "Pica-pau", foi preso no fim da manhã desta sexta-feira, 30, em Santarém, oeste do Pará, suspeito de envolvimento na morte de Adailton Santos Ribeiro, 34 anos. O corpo da vítima foi encontrado mais cedo, neste mesmo dia, dentro da própria casa, na Alameda 11, com Verbena, bairro Jardim Santarém.

De acordo com informações do delegado Germano do Vale, diretor da Seccional de Santarém, Eduardo Henrique Sousa da Silva foi preso pela equipe da Polícia Civil e foi autuado em flagrante por homicídio.

"Ele foi preso pela equipe da Polícia Civil e está sendo feito todo o procedimento por parte da Delegacia de Homicídios. O caso é presidido pelo delegado Renan Viana. Ele está preso e está esclarecendo as motivações do crime, sendo autuado em flagrante delito", disse Germano do Vale.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que Pica-Pau é levado algemado para dentro da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém.

Pica-Pau teria matado Adailton depois de uma discussão

Segundo informações da polícia, Adailton Santos Ribeiro teria sido esfaqueado após um desentendimento com Eduardo, por volta das 5h da manhã de hoje.

“Na madrugada, Adailton Santos, estava próximo a sua residência e aí teria havido a questão de um desentendimento, a qual foi esfaqueado. Não temos a precisão de quantas facadas que ele sofreu. Ao adentrar na residência, veio a óbito”, relatou o Sargento da PM Rabelo.