Homem é baleado por suspeitos em motocicleta no bairro da Pedreira, em Belém

Na noite da última quinta-feira, 29, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo, em Belém. O crime aconteceu na travessa do Chaco, entre a avenida Pedro Miranda e a rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira. A vítima não teve a identidade divulgada. As informações são da Polícia Civil (PC) do Pará.

Segundo relatos nas redes sociais, moradores da área chegaram a ouvir dois disparos. A Polícia não informa a quantidade exata de tiros que acertaram a vítima, mas confirma que o crime foi cometido por indivíduos em uma motocicleta.

A PC garante que a vítima sobreviveu e foi socorrida, sendo encaminhada a uma unidade hospitalar para receber o devido atendimento. "Diligências estão sendo conduzidas a fim de identificar motivação e autoria do crime", conclui, em nota, a polícia.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar