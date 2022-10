Polícia prende suspeito de matar homem a facadas em bar de Santarém

Eucides dos Santos da Cruz foi preso pela polícia no início da tarde desta segunda-feira (3) suspeito de matar Matias Sousa Tapajós a facadas numa distribuidora de distribuidora de bebidas, situada na Rodovia Fernando Guilhon, na grande área do Santarenzinho, em Santarém, região oeste do Pará. A vítima tinha 25 anos. O homicídio aconteceu depois de um desentendimento na madrugada de domingo (2) entre Matias e Eucides. As informações são do Impacto.

De acordo com clientes do estabelecimento onde ocorreu o crime, a vítima teria se negado a pagar um balde de cerveja antes de ser morto. Eucides supostamente ameaçou outras pessoas que estavam no local e depois fugiu.

O corpo foi removido da distribuidora pela Polícia Científica do Pará (PCP). Inicialmente, a Polícia Militar (PM) realizou diligências nas proximidades para tentar localizar Eucides, mas as equipes não conseguiram encontrá-lo.

O suspeito foi localizado nesta segunda e conduzido à 16ª Seccional de Polícia Civil (PC), onde deve ser atuado por homicídio.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a PC e aguarda retorno.