Acusado de homicídio, ‘Davizinho’ é morto ao reagir à abordagem policial em Vigia

Um homem, identificado pelo apelido “Davizinho”, que responde por homicídio, foi morto ao reagir a uma abordagem policial, em Vigia, nordeste do Pará, durante buscas a uma residência no bairro Betel, denunciada como base do tráfico de drogas na localidade, na manhã de quinta-feira (23). Ele teria empunhado uma arma em direção aos agentes, que precisaram agir para contê-lo.

“Davizinho” foi abordado após adentrar a casa, denunciada à Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam), ao perceber a chegada da guarnição. Ele reagiu e foi atingido. O suspeito respondia por homicídio e tinha quatro passagens na polícia por tráfico de drogas no município de Santo Antônio do Tauá, também no nordeste paraense.

No local, foram apreendidos 267 gramas de substância semelhante à maconha, além de uma arma do tipo escopeta e munição.

A guarnição da Rocam ainda chegou a levar o suspeito ao Hospital Municipal de Vigia, mas a equipe médica de plantão apenas confirmou a morte. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil para procedimentos cabíveis.