​​Sargento da PM sofre tentativa de latrocínio no interior do Pará

Um sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA) que não teve o nome divulgado sofreu uma tentativa de latrocínio, na madrugada de sábado (4), por volta de 1h, no município de Vigia de Nazaré, região nordeste do estado. Um suspeito, identificado como Francisco Alex Sodré Lima, foi preso em flagrante dentro de um táxi, no momento em que tentava fugir para Belém. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380. O comparsa dele ainda não foi localizado. As informações são do portal Correio do Norte.

Francisco deverá responder pelos crimes de tentativa de latrocínio contra agentes de segurança pública e porte ilegal de arma de fogo.

Entenda como aconteceu o crime

Dois sargentos da PMPA, que não foram identificados, informaram que pertencem ao efetivo do município de Colares e que estavam de serviço extraordinário no pré-carnaval no município de Vigia, na mesma região. Segundo os militares, após o serviço, eles foram para suas residências quando, ao passarem por uma lombada no km 35 da rodovia PA-140, a motocicleta em que estavam foi parada por dois criminosos armados que anunciaram um assalto.

Em determinado momento, um dos bandidos efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes. Um tiro atingiu o colete de um dos policiais. O projétil foi “amortecido” pelo colete balístico, mesmo assim o policial sofreu inchaço e escoriações na região do tórax.

A vítima foi levada pelo amigo de corporação até uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e passa bem, segundo reportagem do Correio do Norte.

A redação integrada de O Liberal acionou as polícias Civil e Militar para checar mais informações sobre o caso.