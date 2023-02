Corpo de idoso é encontrado pelo neto em Marabá

A Polícia Civil investiga a motivação e autoria do crime que culminou com a morte de Moacir Siqueira da Costa, de 69 anos. De acordo com informações preliminares, no corpo da vítima, havia ferimentos provavelmente feitos por objeto cortante e que a morte teria acontecido cerca de 24 horas antes do corpo ser encontrado.

A Polícia Militar foi acionada no início da noite da última quinta-feira (2) para apurar a informação de que um achado cadavérico. Moacir estava caído sobre uma poça de sangue já seco, trajando bermuda e chinelos, e foi encontrado pelo próprio neto.

A irmã da vítima disse que foi surpreendida ao saber da morte de Moacir. "Eu estava na minha casa e uma filha minha chegou e falou ‘mãe, mataram o tio Moacir’. Ela disse pra mim que foi de pedrada e facada”, disse Juramir Costa da Sivla, em entrevista ao Correio de Carajás.

Ainda sobre a morte do irmão, Juramir afirmou que ele vivia da venda de bebida alcoólica em casa e que morava sozinho. De acordo com as informações que ela mesma obteve junto a uma vizinha, ela contou que o neto da vítima tinha ido até o local à procura do avô e que, como o homem não atendia aos chamados na porta, o rapaz deu a volta na casa e entrou pela porta de trás, que estaria aberta. Nesse momento, ele encontrou o avô sem vida.