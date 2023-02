Homem é preso em flagrante por feminicídio em Oeiras do Pará

Nicilene Belém Santana foi assassinada na localidade de Novas Oeiras, em Oeiras do Pará. Os policiais civis e militar prenderam, em flagrante, por feminicídio, Denilson Gomes dos Santos. O crime ocorreu na noite de domingo (5).

A informação sobre o crime chegou ao conhecimento dos policiais civis de Oeiras do Pará por volta das 23 horas. A vítima foi morta com golpes de terçado. Havia lesões nos braços e no pescoço de Nicilene. Ela não teve chance de defesa.

Ainda segundo a Polícia Civil, Denilson é ex-companheiro da vítima. Ele se tornou o principal suspeito depois de ter sido visto, por testemunhas, saindo com Nicilene em uma motocicleta bros preta de uma festa.

LEIA MAIS:

Ao ser localizado, ele negou o crime. Mas havia manchas de sangue na moto. Depois, na casa do suspeito, os policiais também encontraram um terçado com cheiro de sangue e uma blusa azul, da mesma cor que as testemunhas disseram que Denilson usava ao ser visto com Nicilene. Ele foi autuado em flagrante e continuará preso, à disposição da Justiça.