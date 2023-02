Feminicídio: mulher é morta a tiro pelo cunhado na zona rural de Capanema

Maria de Nazaré Martins da Silva, de 45 anos, foi assassinada a tiro pelo cunhado no município de Capanema, no nordeste do Pará, na madrugada desta segunda-feira (6). O acusado do feminicídio é Vinicius Sales Rodrigues de Oliveira, de 24 anos. Ainda não se sabe dizer o que teria motivado o crime a ser cometido. As informações são de Madson Santos Paparazzi.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 2h30 da manhã desta segunda-feira. A informação era de que havia ocorrido um assassinato na “Vila Segredinho”.

Segundo os policiais militares, a vítima foi morta por disparo de uma espingarda calibre 20, que os agentes apreenderam. Ela ainda foi socorrida e colocada em um táxi, mas morreu a caminho da UPA de Capanema.

VEJA MAIS

O acusado fugiu em motocicleta. Por volta das 4h20h, a Polícia Militar recebeu a informação de que o acusado estava na casa de uma familiar dele. No local, os militares encontraram a moto usada na fuga.

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (6), que uma equipe da delegacia de Homicídios de Capanema se deslocaram até o local para apurar o caso. Maria Nazaré Martins foi alvejada por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi identificado e diligências estão sendo realizadas para localizá-lo, acrescentou, em nota, a instituição. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.