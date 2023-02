‘Capadinho’ é morto a pedradas na zona rural de Itupiranga

​​Na tarde do último sábado (4), um homem identificado apenas pelo apelido “Capadinho” foi morto a pedradas, na vila Tauri, localizada na zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará. A motivação e autoria do crime são desconhecidas. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com as primeiras informações coletadas pela polícia, “Capadinho” trabalhava como vendedor de peixe. Ele era morador da mesma localidade em que foi morto.

​​A identificação dos suspeitos e motivação para o crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará. A polícia não divulgou informações se a vítima já vinha sofrendo algum tipo de ameaça. O homicídio causou revolta entre os moradores da​​ comunidade localizada às margens do rio Tocantins.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime, após a constatação da morte do homem. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada e removeu o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

No instituto, são realizados exames que podem ajudar a polícia a identificar os assassinos. Quem tiver informações que ajudem na elucidação do ocorrido pode repassar do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não precisa se identificar.