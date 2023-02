'Curirin' é morto a facadas na 'cracolândia' de Vigia

Um homem de 30 anos, apelidado de "Curirin", foi assassinado a facadas na madrugada desta sexta-feira (3) no município de Vigia de Nazaré, nordeste do Pará. A vítima, identificada como Rubenilson Andrey Lima Rodrigues, morreu na rua Boulevard de Melo Palheta, perto da rampa da Catuaba, conhecida pelos locais como a “cracolândia” da cidade.

Equipes da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM) atenderam o caso, que teria ocorrido por volta de 1h. Ao chegarem na cena do crime, os militares avistaram Curirin morto. A vítima apresentava lesões provocadas por arma branca em várias partes do corpo.

De acordo com a PM, Rubenilson tinha antecedentes pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Os agentes de segurança tentaram obter informações com as pessoas que estavam no local, mas a “lei do silêncio” impera na região. A última prisão da vítima foi em março de 2015.

A suspeita dos policiais é de que "Curirin" tenha ido até a “cracolândia” e supostamente se desentendeu com alguém e acabou sendo atacado. Ninguém foi preso e as autoridades não souberam dizer quem pode estar por trás do homicídio.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) foi procurada pela redação integrada de O Liberal para mais detalhes sobre o caso e a reportagem aguarda retorno.

Entenda o apelido

Kuririn - escrito com K, diferente do apelido da vítima do crime, que é escrito com C - é um personagem do universo de "Dragon Ball", amigo de Goku e ficou popular também por ser careca e ter baixa estatura. No ano passado, uma música envolvendo o personagem viralizou ao tratar a morte de Kuririn nas mãos do vilão Freeza.