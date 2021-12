Um assaltante é morto e outro ferido após passageiros reagirem a assalto à van na Estrada de Vigia

Um assalto a uma van de transporte de passageiros terminou com a morte de um dos envolvidos e no baleamento de um outro suspeito em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense. O episódio aconteceu na noite da última quinta-feira, 02, Segundo informações de testemunhas, dois passageiros do veículo reagiram à abordagem criminosa e atiraram nos assaltantes, deixando um morto e outro precisando de atendimento médico.

Segundo o 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 20h, uma guarnição foi acionada para averiguar situação em que um um homem estava com um ferimento feito à bala na perna e teria entrado em uma granja no Km-22 da rodovia PA-140. Ao chegar no local, foi constatado pelos PMs que se tratava de Izidorio Guilhon Mendes. Abordado pelos policiais, ele mesmo informou que, junto com um comparsa, entrou na em Marituba van e quando chegaram na rodovia conhecida como Estrada de Vigia, anunciaram o assalto, usando um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas.

Nesse momento, dois homens não identificados reagiram, baleando Izidorio na perna. Depois de prender esse assaltante, os policiais foram informados por populares que o outro envolvido estava na beira da estrada, já morto, e uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi ao local para dar apoio à ocorrência, preservando a cena até a chegada da equipe da Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Izidorio foi socorrido por uma ambulância e escoltado pela PM até o Hospital de Municipal de Santo Antônio do Tauá, onde a Polícia Civil se fez presente para colher informações e repassou à PM que ele não seria preso em flagrante, pela ausência de vítimas para compor o registro. O homem que foi morto não teve o nome divulgado.